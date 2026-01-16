Более 200 засоров на системе водоотведения устранили в Орехово-Зуевском округе

Организации городского округа, обслуживающие систему водоснабжения и водоотведения, в новогодние каникулы работали без выходных. С 1 января специалисты «Мособлводоканала» устранили более 200 засоров.

Проблемы в системе водоотведения сохранились и после праздников. Канализация забита тряпками, остатками еды, бутылками и салфетками. Это создает дополнительные сложности в работе служб и нередко становится причиной аварийных ситуаций.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий в очередной раз напомнил жителям, что часть коллекторов и так испытывает нагрузку из-за проводимых работ по капитальному ремонту. «Канализация — не мусорное ведро. Пользуйтесь ею по назначению!» — призвал руководитель муниципалитета.

В округе продолжается работа по модернизации и повышению надежности инженерных коммуникаций. Одним из ключевых этапов этой программы стало завершение в декабре прошлого года капитального ремонта участка канализационного коллектора на улице Карла Либкнехта.