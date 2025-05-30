Более 200 водителей «Мострансавто» поступили на программу переподготовки с января

Компания «Мострансавто» приглашает всех желающих стать водителями автобусов и предлагает пройти бесплатное обучение на категорию D. Сейчас в программе участвуют 206 человек.

Учиться можно в автошколах в Балашихе, Одинцове и Раменском. На данный момент 123 человека проходят теорию и практику, а 83 — готовятся к экзаменам. Во время учебы участники получают стипендию — 22,4 тысячи рублей в месяц. Обучение доступно для мужчин и женщин старше 21 года с водительскими правами категории B или C. После сдачи экзаменов у кандидатов будет возможность официально трудоустроиться в «Мострансавто» на должность водителя.

Записаться можно по телефону: 8 (903) 161-92-91 или отправив заявку на почту rabota@mtamo.ru. Есть важное условие: после окончания курса нужно проработать водителем минимум год.