Более 200 водителей «Мострансавто» поступили на программу переподготовки с января

Фото: АО "Мострансавто"

Компания «Мострансавто» приглашает всех желающих стать водителями автобусов и предлагает пройти  бесплатное обучение  на категорию D. Сейчас в программе участвуют 206 человек.

Учиться можно в автошколах в  Балашихе, Одинцове и Раменском. На данный момент 123 человека проходят теорию и практику, а 83 — готовятся к экзаменам. Во время учебы участники получают  стипендию — 22,4 тысячи рублей в месяц. Обучение доступно для мужчин и женщин старше 21 года с водительскими правами категории B или C. После сдачи экзаменов у кандидатов будет возможность  официально трудоустроиться  в «Мострансавто» на должность водителя.

Записаться можно по телефону: 8  (903) 161-92-91  или отправив заявку на почту  rabota@mtamo.ru. Есть важное условие: после окончания курса нужно  проработать водителем минимум год.

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