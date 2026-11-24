В Москве подвели итоги второго всероссийского конкурса «Юная КРАСА ЖКХ». На торжественной церемонии в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» наградили победительниц. Всего организаторы получили 778 работ — в полтора раза больше, чем в 2025 году. Свыше 200 участниц представляли Московскую область.

Конкурс охватил 17 технологических номинаций, посвященных разным направлениям городского хозяйства. Победительницами стали 86 девушек из 19 регионов страны.

В номинации «Чистая вода» отличились Милана Рябчикова и Алиса Колядина-Мецкер из Клина, а также Александра, Маргарита и Ольга Павлюк из Люберец, представляющие трудовую династию. В категории инновационных решений по взаиморасчетам с поставщиками ресурсов, собственниками многоквартирных домов и подрядчиками победили Арина Харина из Красногорска, Карина Тадевосян и Виктория Дзуцева из Балашихи.

Элина Гайфуллина из Люберец стала призером в номинации по цифровой трансформации организаций и городского хозяйства. Анжелика Игнатова из Шатуры получила награду за проект в сфере цифровизации лифтовых организаций.

Конкурс направлен на профориентацию молодежи и повышение интереса к специальностям ЖКХ — от инженерии до урбанистики. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что отрасли нужны подготовленные и заинтересованные специалисты, способные решать сложные инженерные и управленческие задачи. По его словам, важно не только обучать молодых сотрудников, но и формировать универсальных профессионалов.