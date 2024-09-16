Более 200 участников собрал семейный чемпионат по рыбной ловле в Химках

Семейный чемпионат по рыбной ловле «Папа, Мама, Я — Рыболовная семья» прошел в городском округе Химки. Участие в нем приняли 230 человек.

Соревнования провели в парке «Экоберег» на берегу канала имени Москвы. Чтобы победить в турнире, участникам предстояло поймать как можно больше рыбы. Чемпионами стала семья Ивановых, которая вытащила улов весом в полтора килограмма. Второе место заняли Царевы с 955 граммами рыбы. Бронзу выиграла семья Филипчиков с уловом в 950 граммов.

«Рыбалка для нас не просто хобби, это возможность создать незабываемые воспоминания. Наша цель — популяризация рыбной ловли, не только, как достойного хобби для пап, но и как формы воспитания их ребятишек. Для участия в нем, мы приглашали родителей с детьми, которые любят рыбалку», — рассказал организатор мероприятия, создатель рыболовного клуба «Химкинские акулята» Александр Пилипенко.

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