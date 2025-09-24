Более 200 участников собрал медиафорум в Химках

Организаторами образовательного практикума «ТопБЛОГ» выступили президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Министерство информации и молодежной политики Подмосковья. Мероприятие объединило активистов, амбассадоров проекта и представителей «Медиашколы Подмосковья» для анализа текущих трендов.

В течение трех дней участники посещали занятия от лидеров медиаиндустрии. В программу вошли мастер-классы по созданию популярного контента, методикам преодоления трудностей в медиасреде и урокам ораторского искусства. Отдельное внимание уделили возможностям искусственного интеллекта.

В качестве спикеров выступили: творческий директор КБ «Глазами инженера» Варвара Любава, основатель театра «Комитет счастья» Денис Исмаков, генеральный продюсер департамента по работе с инфлюенсерами и медиастратегией VK Станислав Кузьменко, управляющий партнер Ai influence, советник генерального директора Первого канала и вице-президент АКАР Алексей Парфун, блогеры-миллионники Антон Гудим и Павел Покидко.

«Уже несколько лет мы активно сотрудничаем с Московской областью: вместе проводим события, акции, образовательные форматы. Практикум стал логичным продолжением этой работы: это взаимодействие не только открывает новые горизонты, но и помогает вовлекать молодежь Подмосковья в медиа, создавая инициативы, значимые не только для области, но и для страны в целом», — подчеркнула руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ирина Круглова.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» объединил более 250 тысяч участников из 50 стран мира.