Более 200 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с января

В Московской области для жителей 18-49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. В Минздраве региона заявили, что такой возможностью воспользовались 200 тысяч жителей Подмосковья с начала года.

Женщины могут проконсультироваться с акушером-гинекологом, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологический анализ. Мужчинам предлагается консультация уролога, при необходимости — дополнительные исследования, такие как спермограмма, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Обследование репродуктивного здоровья — важный этап в прохождении диспансеризации. Благодаря такому профосмотру, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно через портал «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

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