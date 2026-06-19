Более 200 тысяч жителей обеспечат чистой водой в Балашихе

В Балашихе обсудили развитие коммунальной инфраструктуры и качество водоснабжения на круглом столе партии «Единая Россия». Одним из предложений для новой Народной программы стало решение вопросов водоснабжения в микрорайоне Саввино и обеспечение качественной водой более 200 тысяч жителей округа.

В обсуждении приняли участие представители коммунальных служб, образовательных учреждений, социальной сферы, промышленных предприятий, управляющих компаний и общественных организаций. По итогам встречи их инициативы и предложения вошли в проект новой Народной программы партии «Единая Россия».

В ходе дискуссии особое внимание уделили вопросам модернизации систем водоснабжения. Участники отметили, что за последние годы в округе удалось реализовать ряд крупных проектов, которые заметно улучшили качество коммунальных услуг для жителей. Вместе с тем работа в этом направлении продолжается, а одним из ключевых вопросов остается модернизация объектов в микрорайоне Саввино.

Директор Балашихинских коммунальных систем Николай Говричев напомнил, что в округе уже проведен значительный объем работ по улучшению качества воды.

«В округе уже много сделано для обеспечения людей чистой водой, но остался важный вопрос, касающийся водоснабжения и качества воды в микрорайоне Саввино», — сказал Николай Говричев.

За пять лет в микрорайоне Заря на водозаборных узлах № 1–5 построили и ввели в эксплуатацию станцию водоподготовки с системами обезжелезивания и умягчения воды. Благодаря этому качественное водоснабжение получили около 26 тысяч человек. Существенные изменения произошли и в микрорайоне Железнодорожный, где в рамках трех этапов капитального ремонта заменили более семи километров сетей. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой свыше 120 тысяч жителей. Еще один проект реализовали в микрорайоне Новский. Там построили новую водопроводную сеть протяженностью более одного километра и оборудовали семь колодцев, что дало возможность подключить к обновленной системе около 2,5 тысячи человек.

Глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что следующим важным этапом станет модернизация объектов водоснабжения в Саввино.

«Многое сделано, есть результат для тысяч наших жителей. Впереди работы в мкр. Саввино — как в части реконструкции сетей, так и ВЗУ. Наказ получен, будем работать совместно с коллегами из профильного министерства и депутатским корпусом», — отметил Сергей Юров.

Как напомнили участники встречи, в 2021 году жители Балашихи направили более 70 тысяч наказов. Большинство из них уже выполнены, а работа по формированию новой Народной программы продолжается.