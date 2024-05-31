Более 200 тысяч цветов высадят ко Дню города в Истре

Яркие композиции украсят весь городской округ. Почти 245 тысяч цветов посадят в Истре ко Дню города.

Коммунальные службы уже провели работу на цветнике рядом с деревней Давыдовское. Клумба выглядит, как огромный цветок с двумя лепестками. На ней посадят: 60 тысяч бегоний, а также разные сорта колеуса. Такого же типа клумбы появятся на перекрестках с круговым движением в Дедовске, Павловской Слободе и в ЖК «Малая Истра».

В Истре сделают композиции «букеты из цветов» на площади Революции и улице Ленина. Там высадят порядка четырех тысяч различных растений: хлорофитум, алисум, петунию, бегонию, колеус, агератум, пеларгонию, бальзамин, газанию, ипомею, львиный зев, настурцию и цинерарию.

Разнообразные цветники появятся также в Кострово, поселке Гидроузла имени Куйбышева, Снегирях, Глебовском, Новопетровском и в Курсаково. Ко Дню России на автодороге в Лешково установят новый арт-объект с гербами России и городского округа Истра. Также к 12 июня такие клумбы появятся на улице Ленина и Луначарского в Павловской Слободе.

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