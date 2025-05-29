Более 200 тысяч цветов украсят Ленинский округ в 2025 году

В этом сезоне в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и муниципальной программы в Ленинском городском округе высадят 203 050 цветов на центральных улицах, в скверах и парках. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

В сообщении уточнили, что первыми в округе появились виолы — около 61 тысячи растений, высаженных к Дню Победы. В дальнейшем планируется посадка цинний, портулака, газаний, остеоспермума, алиссума, сальвии и других однолетников. Позже начнется высадка многолетних растений. В этом сезоне также обновят композицию «Альпийская горка» возле дома № 51 на улице Школьной в Видном, используя многолетники.

«Стараемся каждый сезон менять дизайн клумбам. Важно, чтобы они были красивыми и яркими в любую погоду с мая по сентябрь. Наша цель — сделать жителей округа чуть счастливее, чтобы они улыбались, глядя на цветы», — сообщила ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство» Анастасия Ватутина.

Начальник отдела озеленения МБУ «Благоустройство» Алексей Тихонов добавил, что всего высадят 34 вида растений и более 2850 саженцев.

В Видном установят 37 клумб, 75 вазонов и 100 ярких цветочных композиций с бакопой, калибрахоа, пеларгонией, ампельной фуксией, лобелией, петунией и дихондрой в подвесных кашпо на центральных улицах — Советской и проспекте Ленинского Комсомола.

Специалисты МБУ «Благоустройство» планируют оформить еще 33 клумбы и 80 вазонов по всему Ленинскому округу.