Более 200 тысяч предпенсионеров получили меры поддержки в Подмосковье

Около 210 тысяч жителей Подмосковья предпенсионного возраста оформили меры поддержки. Самой востребованной льготой стал бесплатный проезд в общественном транспорте.

В предпенсионному возрасту относят мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, которые имеют страховой стаж для назначения страховой пенсии. Они могут получить ряд региональных мер поддержки, напомнили в Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающие меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья», — поделилась вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что жители предпенсионного возраста также могут оформить компенсацию за оплату ЖКУ и телефонную связь.

В следующем году к этой возрастной категории присоединятся около 95 тысяч жителей.

Узнать больше о социальной поддержке можно на «Госуслугах».