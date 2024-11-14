Более 200 тысяч предпенсионеров получили меры поддержки в Подмосковье
Около 210 тысяч жителей Подмосковья предпенсионного возраста оформили меры поддержки. Самой востребованной льготой стал бесплатный проезд в общественном транспорте.
В предпенсионному возрасту относят мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, которые имеют страховой стаж для назначения страховой пенсии. Они могут получить ряд региональных мер поддержки, напомнили в Минсоцразвития Подмосковья.
«В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающие меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья», — поделилась вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что жители предпенсионного возраста также могут оформить компенсацию за оплату ЖКУ и телефонную связь.
В следующем году к этой возрастной категории присоединятся около 95 тысяч жителей.
Узнать больше о социальной поддержке можно на «Госуслугах».