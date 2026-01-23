Более 200 тысяч посетителей приняли музеи Волоколамского округа в 2025 году

Итоги прошедшего года подвели в Волоколамском музейно-выставочном комплексе. Его филиалы и экскурсионные программы за 12 месяцев посетили свыше 200 тысяч человек.

Наибольший интерес туристов вызвали мемориальный комплекс 28 героев-панфиловцев, музей «Блиндаж», и экскурсии по достопримечательностям Волоколамска. В юбилейный год Великой Победы музейный комплекс запустил новый авторский маршрут «Подвиг кремлевских курсантов», который разработала заведующая Ярополецким краеведческим музеем Татьяна Козлова.

В новогодние праздники в музеях Волоколамского округа отмечался очень большой наплыв посетителей. Прием туристов начался уже 2 января, приезжали гости из Москвы, разных городов России и даже иностранцы.

«Несмотря на холодную погоду, большой популярностью пользовались пешие экскурсионные прогулки», — рассказала директор Волоколамского музейно-выставочного комплекса Ольга Буракова.

Всего за новогодние праздники музеи Волоколамского округа и экскурсионные туры МВК посетили более полутора тысяч гостей.