Более 200 тысяч юных пациентов прошли лечение в медцентре Рошаля за год

Детский медцентр Рошаля заработал в Красногорске ровно год назад. За это время там прошли лечение более 200 тысяч юных пациентов из Подмосковья и других регионов страны. Они получали помощь в стационаре, а также при помощи телемедицины и личных консультаций врачей.

Медцентр стал координатором всех детских медучреждений в Подмосковье. В нем работают ведущие специалисты в области педиатрии, хирургии, реабилитации и других направлений.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин, стационарное лечение в центре уже прошли более 25 тысяч ребят, из которых 5,4 тысячи — из других регионов.

«Важно, что более 60% выполненных операций в центре — малоинвазивные. Также было проведено более 18 тысяч телемедицинских консультаций. Территориальный центр медицины катастроф практически ежедневно доставляет тяжелых пациентов. Всего специалисты ДКЦ приняли 350 таких детей», — сказал он.

Помощь в медцентре оказывают по 28 профилям, среди которых урология, травматология, кардиология, эндокринология и неврология.