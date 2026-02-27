Более 200 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в марте

В марте в Подмосковье проведут 204 ярмарки. Свежие фермерские товары и изделия ручной работы представят в 38 округах региона.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, в Старой Купавне начнется подготовка к весне на ярмарке «Все для дома и дачи». Ее проведут у торгового центра «Шоколад».

Мясо, овощи и сладости представлят на площадке «Сделано в Подмосковье» в Можайске. Морские и речные деликатесы можно будет приобрести на ярмарке в поселке Ашукино. Особую программу к 8 Марта подготовят в Химках на проспекте Мельникова.

Вачество продукции на ярмарках региона держат под контролет Госветслужбы.

Узнать адреса всех площадок и график их работы можно по ссылке.