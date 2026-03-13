Более 200 сухостойных деревьев устранят в Ступинском лесничестве до конца года

Сотрудники ступинского филиала «Мособллес» продолжают устранять аварийные и сухостойные деревья. До конца года в планах ликвидирость около 200 таких объектов, которые представляют опасность для жителей.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, специалисты устраняют деревья, которые могут упасть при неблагоприятных погодных условиях. Особое внимание уделяют территориям рядом с СНТ, селами и деревнями.

В Ульяновском лесничестве у СНТ «Карусель» уже убрали 21 дерево. В Бояркинском участковом лесничестве вблизи СНТ «Южное» — еще 16.

«Аварийные и сухостойные деревья представляют серьезную опасность, поскольку при неблагоприятных погодных условиях могут упасть, повредить имущество граждан и создать угрозу жизни и здоровью людей», — отметили в комитете.

Всего в этом году в Ступине планируют ликвидировать 240 аварийных деревьев.