Более 200 спортсменов стали участниками первенства по самбо в Котельниках

Первенство по самбо «Здоровое поколение» прошло в городском округе Котельники. В турнире приняли участие порядка 250 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Нижегородской, Липецкой и Рязанской областей.

Подобные соревнования на территории округа проводятся на регулярной основе. «Всегда в них принимает участие большое количество спортсменов не только из Московской области, география в целом обширна», — заявил заместитель начальника управления развития социальной сферы администрации Котельников Игорь Краевой.

В Котельниках самбо пользуется большой популярностью как среди совсем юных спортсменов, так и у молодежи. Многие отдают предпочтение именно этому виду спорта, ведь его идеология учит развиваться не только физически, но и воспитывает нравственные и духовные качества личности. Такое всестороннее развитие становится залогом самореализации в жизни.

«Самбо сейчас очень стремительно развивается не только в Котельниках, но и на всей территории России. Потому что, если вспомнить историю, то самбо считается нашим советским видом спорта, который вобрал в себя множество видов единоборств. Получилась одна такая единая система, которая называется самообороной без оружия», — рассказал один из организаторов турнира, президент федерации самбо и дзюдо в Котельниках Дмитрий Печенин.