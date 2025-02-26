Более 200 спортсменов приняли участие в турнире по борьбе в Дмитрове

Юношеский турнир по греко-римской и женской вольной борьбе состоялся в Дмитрове. Его приурочили ко Дню защитника Отечества. Участниками стали 20 команд из самого муниципалитета, а также Москвы, Московской и Тверской областей и Республики Мордовия.

За победу поборолись спортсмены 2009–2018 годов рождения. Почетными гостями стали контр-адмирал Геннадий Малышев, ведущий специалист по развитию спортивной борьбы в России Василий Цандыков, мастер спорта СССР Александр Мочалкин и участник специальной военной операции Евгений Гадаев.

Дмитров на состязаниях представили воспитанники спортивного клуба «Медоед». Они завоевали девять золотых, восемь серебряных и 18 бронзовых медалей.

Также Эдуард Крикухин получил приз зрительских симпатий за лучшую технику. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и футболками, а также сумками-холодильниками с продуктами.

«Юные борцы доказали: сила духа, упорство и воля к победе — это то, что отличает настоящих защитников Отечества. Турнир стал не только испытанием мастерства, но и символом единства поколений. Каждая медаль команды „Медоед“ — это гордость за наших ребят, их тренеров и семьи», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.