Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях «Красногорская лыжня»

Медали разыгрывались в дисциплине «спринт» как в свободном, так и в классическом стилях среди мужчин и женщин. Более 70 спортсменов представляли Московскую область. В гонке свободным стилем среди женщин Екатерина Шибекина заняла третье место.

Шибекина отметила, что забег прошел в быстром темпе, однако ожидание своего старта выдалось томительным.

«Трасса подготовлена хорошо. Спасибо организаторам. Главное со спуска не упасть и остаться целым и отработать от и до», — поделилась Шибекина.

«Красногорская лыжня» — одни из старейших лыжных соревнований в России, начавшиеся в 1968 году. Традиционно, перед Новым годом, спортсмены со всех уголков страны собираются на лыжном стадионе «Зоркий», трасса для которого была создана двукратным призером Олимпиады, красногорцем Иваном Утробиным.

Главный судья соревнований Татьяна Аникеева сообщила, что в этом году на мероприятия приехали более 200 спортсменов. В числе участников выделяются известные лыжники, включая семью Терентьевых и члена сборной России Константина Челунова, который недавно занял третье место на последнем этапе кубка России в спринте.

«Участвуют несколько членов юниорской сборной страны. Это дает им право дальше стартовать на чемпионатах России. Здесь есть такая возможность, поэтому много заявлено молодых спортсменов», — добавила Челунова.

Соревнования прошли 28 и 29 декабря на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».