Более 200 спортсменов приняли участие в городском турнире по кроссу в Химках

В городском округе Химки провели первенство по кроссу среди воспитанников спортивной школы по зимним видам спорта. Участниками соревнований стали более 200 бегунов.

В рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Химках организовали состязания по кроссу среди воспитанников спортшколы по зимним видам спорта. Свыше 200 подростков в возрасте от девяти до 16 лет приняли участие в забегах на различные дистанции.

Самыми быстрыми на трассе в 500 метров оказались Анастасия Фролова и Андрей Ревакшин. Первыми километровую дистанцию преодолели Алена Богданова, Никита Френюк, Валерия Кайнара и Владислав Коротков. Самыми результативными на трассе в три километра стали Анастасия Богданова, Максим Ризванов, Дмитрий Пинаев и Александра Цыганова.

«Участники показали не только силу и выносливость, но и волю к победе. Поздравляю всех победителей и призеров. Желаю продолжать в том же духе», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров.

Сборная школы по зимним видам спорта принимает участие в состязаниях разного уровня: от городских до всероссийских. Занимаются с ребятами профессиональные тренеры. Спортсмены с лучшими результатами представляют Химки в составе сборной команды Московской области на первенствах России.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина в округе работают много кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями.

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