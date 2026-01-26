Более 200 спецмашин выйдут на борьбу со снегопадом в Павловском Посаде

Новый циклон по прогнозам синоптиков обрушится на территорию Подмосковья вечером 26 января. Для устранения последствий снегопада, который может продлиться около двух суток, в Павлово-Посадском округе будет задействовано около 200 единиц специализированной техники и более 400 специалистов.

Уборка будет вестись в круглосуточном режиме. Задействуют тракторы МТЗ, комбинированные дорожные машины КДМ, погрузчики, грейдеры и роторы.

В первую очередь коммунальщики приступят к расчистке опасных участков дорог, затем приведут в порядок дороги с высокой интенсивностью движения и автобусными маршрутами. После этого очередь дойдет до городских дорог, дорог в населенных пунктах и подъездов к садоводческим некоммерческим товариществам. Завершающим этапом станет уборка сельских дорог.

На дворовых территориях в приоритетном порядке будут расчищать входные группы и ступени, проезды к контейнерным площадкам, лестницы, пандусы и спуски. Уборка коснется также тротуаров и пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, парковочных пространств.

Власти Павлово-Посадского городского округа советуют жителям по возможности ограничить использование личного транспорта в период непогоды.