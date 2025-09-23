Более 200 социальных объектов обеспечили теплом в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе начался отопительный сезон. Теплом обеспечили 214 социальных объектов: учреждения культуры, образования и здравоохранения.

Как рассказал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Юрий Гужва, по поручению руководителя муниципалитета запустили все 93 котельные.

«С сегодняшнего дня мы приступили к подаче тепла в социальные объекты. С 29 сентября обеспечим ресурсом многоквартирные дома — их 1660», — добавил Юрий Гужва.

Отметим, что при наличии проблем с теплом необходимо обратиться в Единую диспетчерскую службу муниципалитета по номеру 8 (496) 545-77-55, а также к специалистам своей управляющей компании или в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.