Более 200 собак приняли участие во всероссийском фестивале «Таксы Чехова»

В музее-заповеднике «Мелихово» 6 сентября в 20-й раз прошел фестиваль «Таксы Чехова». Несмотря на дождливую погоду, мероприятие посетили более 700 человек. Его участниками стали свыше 200 такс.

Одним из главных событий традиционно стало костюмированное дефиле на Сиреневой аллее. Среди участников можно было увидеть собак в костюмах Горыныча, пчелки, цыганки, тыквы, моряка и короля. Некоторые владельцы подготовили одинаковые или дополняющие друг друга наряды для себя и питомцев.

«Огромная благодарность всем владельцам такс, которые приняли участие в празднике. Их костюмы отличались фантазией, вкусом и вниманием к деталям. Каждая пара „хозяин — такса“ стала настоящим маленьким представлением. Выбрать лучшие образы было непросто, поскольку участники подготовили множество оригинальных костюмов», — рассказала одна из организаторов фестиваля, кинолог Татьяна Билалутдинова.

Участники также демонстрировали таланты питомцев: собаки выполняли трюки, танцевали вместе с хозяевами и показывали свои вокальные способности. Во время веселых стартов таксы вместе с владельцами преодолевали полосу препятствий.

Для гостей фестиваля подготовили и другие развлечения. В программе прошли шоу мыльных пузырей и мастер-класс по созданию таксы из воздушного шара. Одной из самых популярных площадок стала новая фотозона, где участники и гости могли сделать памятные снимки.