Более 200 штрафов за неправильную парковку вынесли в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю инспекторы выявили 206 случаев нарушения правил парковки во дворах и на придомовых территориях. По итогам проверок владельцам автомобилей выписали штрафы на общую сумму 583 тысячи рублей.

Жители региона помогают выявлять нарушения с помощью сервиса «Народный инспектор» в приложении «Добродел». С его помощью можно сообщить о машинах, оставленных на газонах и детских площадках, а также об автомобилях, которые перекрывают доступ к контейнерным площадкам.

«Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может свой вклад и сделать область чище», — ранее сообщал вице-губернатор Владислав Мурашов.

Больше всего нарушений за неделю зафиксировали в Ленинском округе — 69. В Орехово-Зуеве выявили 45 случаев, в Мытищах — 13.

Чтобы сообщить о нарушении, необходимо включить геолокацию и открыть раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Затем нужно снять короткое видео, на котором видны номер автомобиля и нарушение, указать адрес и отправить обращение. После проверки материалов инспекторы принимают решение о привлечении владельца машины к ответственности.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Для граждан он составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 100 тысяч рублей.