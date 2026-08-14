Более 200 семей получат жилье в Коломне в 2026 году
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» предусматривает комплексное обновление городской среды и улучшение жилищных условий для населения. Одно из направлений этой работы — расселение аварийного жилого фонда: в Коломне обладатели таких квадратных метров могут выбрать наиболее удобный для себя вариант переселения.
С начала 2026 года около 50 человек уже воспользовались выплатами и жилищными сертификатами. Они самостоятельно подобрали для себя новое комфортное жилье.
«С момента, как дом признали аварийным, администрацией инициируется собрание жильцов, где им объясняются условия участия в программе и процесса расселения. У собственников есть право выбора: они могут получить либо выплату выкупной стоимости, либо другое жилое помещение. Дальше они подают заявление, и мы уже работаем с ними в этом направлении», — пояснила начальник отдела по учету и предоставлению жилья администрации Коломны Татьяна Кафтанатий.
При выборе квартиры особенно важен ее размер. Закон не позволяет ухудшать жилищные условия переселенцев: площадь нового помещения должна соответствовать прежней. На практике квадратных метров может стать даже больше. Самые масштабные изменения сейчас происходят в Озерах. Пятиэтажное здание скоро начнет принимать первых жильцов. Из 145 квартир 111 предназначены для переселенцев — в дом планируют переселить более 100 семей. Сейчас идет приемка жилых помещений от застройщика, и в сентябре месяце ключи от новых квартир передадут жильцам аварийных домов.
Параллельно готовится еще один объект в Коломне. Для участников программы уже приобрели 54 квартиры в строящемся доме. Переезд состоится до конца года. При распределении жилья учитывают состав семьи и особые потребности будущих жильцов. Для маломобильного населения стараются подобрать квартиры на первых этажах, а при необходимости предусматривают дополнительные условия для комфортного доступа в дом — пандусы или подъемники. Всего в 2026 году новые квадратные метры получат более 200 семей. Для людей это не просто смена адреса, а возможность, наконец, покинуть аварийные дома и переехать в современные благоустроенные квартиры.