Более 200 семей получат жилье в Коломне в 2026 году

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» предусматривает комплексное обновление городской среды и улучшение жилищных условий для населения. Одно из направлений этой работы — расселение аварийного жилого фонда: в Коломне обладатели таких квадратных метров могут выбрать наиболее удобный для себя вариант переселения.

С начала 2026 года около 50 человек уже воспользовались выплатами и жилищными сертификатами. Они самостоятельно подобрали для себя новое комфортное жилье.

«С момента, как дом признали аварийным, администрацией инициируется собрание жильцов, где им объясняются условия участия в программе и процесса расселения. У собственников есть право выбора: они могут получить либо выплату выкупной стоимости, либо другое жилое помещение. Дальше они подают заявление, и мы уже работаем с ними в этом направлении», — пояснила начальник отдела по учету и предоставлению жилья администрации Коломны Татьяна Кафтанатий.