Более 200 самозанятых Подмосковья приняли участие в ежегодном бизнес-форуме

На ежегодном форуме для самозанятых Московской области «Генератор идей для развития бизнеса» собрались более 200 предпринимателей. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Среди спикеров выступили режиссер и педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина, бизнес-эксперт Владимир Маринович и другие специалисты. Участники обсудили ошибки начинающих предпринимателей, маркетинг в соцсетях, создание личного бренда и управление стрессом. Форум также стал площадкой для нетворкинга и обмена опытом.

В ведомстве напомнили, что 29 ноября в Москве на территории Хлебозавода № 9 пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», а 30 ноября и 1 декабря в ТЦ «Авиапарк» состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов. Программа мероприятий и регистрация доступны на сайте.