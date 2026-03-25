Более 200 родителей продегустировали еду в школах и детских садах Истры

В дошкольных отделениях образовательных комплексов Истры продолжается проект «Родительский контроль». Записаться на посещение школьной столовой можно онлайн через ФГИС «Моя школа».

В рамках проекта родители оценивают качество блюд, проверяют состояние столовых и условия приготовления пищи. Все свои замечания и предложения участники фиксируют в журналах родительского контроля.

Такие дегустационные рейды прошли в дошкольном отделении Костровской школы. Мать одного из ребят отметила, что ужин в детском саду получился очень вкусным. Положительную оценку дала и мать ребенка из дошкольного отделения Октябрьской школы.

Проект открыт для всех желающих — он охватывает детские сады и школы округа. Для участия в дегустациях в дошкольных отделениях, нужно обратиться к старшему воспитателю. В случае со школьными столовыми следует записаться можно через ФГИС «Моя школа». Для этого необходимо войти личный кабинет, далее «Профиль», затем перейти в раздел «Дегустация». После нужно выбрать подходящую дату и нажать кнопку «Записаться».