Более 200 работ студентов-дизайнеров представили в выставочном зале Подольска

Подобная выставка — важный шаг в профессиональном развитии.



«Наши студенты получили возможность демонстрировать свои проекты и слышать мнение зрителей, это очень важно для творческого человека. Мы назвали выставку „Рождение талантов“, потому что, обучая ребят, видим их становление как творцов, как профессионалов», — сказал преподаватель рисунка, живописи, макетирования и материаловедения колледжа «Знание» Елена Божек.

Студенты 1-4-х курсов демонстрируют свои работы по разным дисциплинам от классического рисунка до авторских кукол. Для создания триптиха Ангелина Виноградова использовала масло.

«Это не просто кони. Слева и справа — те, кто нашел себе пару, они обычные. А в центре — рыжий, нестандартная личность. Он один, потому что тем, кто не похож на других, порой трудно найти свою вторую половину», — отметила девушка.

Студентка колледжа Виктория Хаджи одета в костюм, на создание которого ее вдохновил фильм «Алиса в Стране чудес». Выставила три костюма, которые придумала и сшила сама, подобрала интересные ткани и фурнитуру. Создавала их для людей, которые любят необычные образы и внимание окружающих.

Экспозиция вызвала живой интерес у публики. Подольчанка Ксения с маленьким сыном Семеном с удовольствием рассматривала экспонаты. Макет волшебного острова стал фаворитом у малыша, его сделала студентка Алиса Балакаева. Она же делает авторских кукол: продумывает образы, лепит из полимерной глины, шьет костюмы. Обычно это фантастические персонажи. Недавно увлеклась славянской мифологией.

Преподаватели не ограничивают фантазию будущих дизайнеров. Разрешают делать дипломную работу по популярной манхве. Она представлена вместе с другими дипломными работами выпускников и представляет собой инсталляции на треногах.

Подобные мероприятия как своеобразный творческий экзамен для студентов в формате выставки продолжат.

Увидеть работы будущих дизайнеров в Подольском Выставочном зале на проспекте Ленина, 113/62 можно до 22 февраля включительно. Вход для желающих, ограничения по возрасту нет.