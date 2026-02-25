Более 200 рабочих вышли на уборку снега в Можайском округе

В Можайском округе продолжается сильный снегопад, который стихнет только в ночь на 26 февраля. На уборке задействованы 55 дорожных рабочих на региональных трассах, 66 человек на муниципальных дорогах и более 90 дворников, а также 65 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может увеличиться на 4–6 сантиметров, на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. В связи с непогодой объявлен желтый уровень опасности, предупреждение будет действовать до 21:00.

На региональных дорогах работают порядка 20 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, трактора, погрузчики и грейдеры. Муниципальную дорожную сеть убирают 45 единиц техники, в том числе пескоразбрасыватели для противогололедной обработки.

Специалисты рекомендуют жителям быть осторожными: водителям соблюдать дистанцию и не парковаться под деревьями, пешеходам использовать световозвращатели. В случае ЧС можно круглосуточно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8(49638)4-14-15, 8(49638)4-15-44 или 112.