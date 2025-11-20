Более 200 проектов реализовало «Движение первых» в Солнечногорске в 2025 году

В гимназии № 6 состоялась итоговая конференция местного отделения «Движения первых2 городского округа Солнечногорск. Там участники подвели результаты работы за 2025 год, обсудили задачи на следующий год и приняли участие в Школе актива по ряду направлений.

На встрече собрались более 70 представителей движения, среди которых были кураторы, председатели, члены и секретари советов Первых.

Руководитель местного отделения Алексей Чернышов сообщил, какие инициативы стали ключевыми за прошедший год. Он отметил проведение муниципальных этапов Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», куда поступило свыше 1800 заявок; проведение Чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье», выпущенной Мособлдумой в честь 30-летия парламента; Регионального чемпионата по оказанию первой помощи; всероссийского проекта «Вызов Первых», а также экологических Дней Первых, организованных во время школьных каникул.

«Солнечногорские Первые — потрясающие ребята: энергичные, целеустремленные, инициативные. Они проявляют лидерские качества, активную гражданскую позицию и меняют жизнь вокруг к лучшему. Ребята входят не только в муниципальный молодежный парламент, но и представляют городской округ и Подмосковье на региональном и федеральном уровнях, достойно выступают во множестве конкурсов и фестивалей», — подчеркнула председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

В ходе мероприятия отметили, что движение объединяет 6700 участников в Солнечногорске, а первичные отделения созданы в 22 учреждениях округа: школах, колледже, молодежных центрах, домах детского творчества и физкультурно-оздоровительном комплексе.

«В будущем мы планируем расширяться, привлекать новых активистов в Движение Первых, открывать новые первичные отделения. Потенциал очень большой в городском округе, чтобы продолжать развивать нашу деятельность для детей и вместе с детьми», — сказал руководитель местного отделения Движения Первых городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов.

После конференции участники продолжили работу в рамках Школы актива, где специалисты поделились опытом по трем направлениям: организация работы в первичных отделениях, медиа, лидерство и организация мероприятий.