Более 200 призеров спортивных мероприятий 2024 года наградили в Видном

Директор областного центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев вручил награды победителям региональных этапов соревнований «ГТО — командный зачет» и всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам».

Он также уделил особое внимание лауреатам и победителям регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов физкультуры и спорта, а также конкурса «Учитель здоровья России — 2024».

Юрий Макеев сообщил, что в спортивных мероприятиях Подмосковья участвуют более полумиллиона школьников. Он отметил, что на награждение прибыли участники почти из всех городских округов области, где в школах созданы спортивные клубы и команды. Спорт активно развивается в каждом уголке Подмосковья.

Все участники турнира получили поздравления и пожелания новых побед.