Более 200 повреждений на газопроводах исправили в Подмосковье с начала года

С начала лета из-за земляных работ компания «Мособлгаз» зафиксировала 119 аварий на газопроводах. Всего с января исправили последствия 223 подобных повреждений, рассказали в пресс-службе организации.

В этом году подачу ресурса временно отключали в 306 многоэтажках и более чем тысяче частных домов.

В «Мособлгазе» напомнили, что земляные работы в Подмосковье нужно согласовывать, чтобы избежать последствий. Разрешение можно оформить через личный кабинет на официальном сайте.

Даже перед незначительными раскопками важно получить документ от районной эксплуатационной службы филиала, а не менее чем за три для вызвать специалиста из местной организации. Иначе есть шанс повредить газопровод, это доставит неудобства другим жителям и может повлечь за собой несчастные случаи.

В случае невыполнения инструкций грозит административная ответственность и штраф.

При запахе газа во время земляных работ жителей Подмосковья призвали срочно звонить в аварийную службу по телефонам 112 или 104.