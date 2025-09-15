Более 200 полицейских приняли присягу в Центре подготовки МВД в Видном

Еще 230 молодых полицейских приняли присягу в Центре профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Московской области. Учреждение располагается в Растрогуевской части Видного с 1965 года.

Учреждение работает в муниципалитете более 70 лет и носит имя Героя России Валерия Анатольевича Тинькова.

«Присяга — это не просто формальность, а момент, когда вы дали самую главную клятву в жизни — клятву быть защитниками правопорядка и спокойствия граждан, делать мир справедливее и быть верными своему долгу», — произнес председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, обращаясь к молодым полицейским.

Областной Центр подготовки сотрудников МВД работает в Расторгуевской части в Видном с 1965 года.

«Сейчас Центр профессиональной подготовки — это большой учебный комплекс, оснащенный в соответствии со всеми современными требованиями для качественной подготовки полицейских. Это настоящая кузница кадров, где ежемесячно готовят порядка 550 начинающих стражей порядка. Молодых сотрудников не только обучают тонкостям профессии, но и формируют у молодых людей гражданскую позицию, патриотизм и чувство личной ответственности», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Центр носит имя Героя России, майора милиции Валерия Анатольевича Тинькова, погибшего при выполнении специального задания в Чечне в мае 1995 года.