Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация программы «Безопасный регион». В этом году специалисты установили свыше 20 камер видеонаблюдения на мусорных контейнерных площадках, а в ближайшее время оборудуют более 200 входных групп многоквартирных домов.

Главная задача оборудования — предотвращать незаконный сброс отходов, контролировать заполненность баков и состояние площадок. Полученные видеозаписи позволяют корректировать график вывоза мусора совместно с региональным оператором.

«Установка и содержание камер производится из местного бюджета и для жителей округа бесплатна. Отмечу, что все граждане могут получить записи с камер при необходимости, обратившись с соответствующим заявлением в администрацию округа. Все данные хранятся на серверах госуправления региональной безопасности Московской области», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Проект «Безопасный регион» действует на территории всей Московской области и объединяет камеры, установленные в общественных местах, на улицах, дорогах, придомовых территориях, контейнерных площадках и внутри подъездов. Эти данные активно используют для повышения общественной безопасности и поддержания порядка.