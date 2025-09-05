Более 200 нарушений лесного законодательства выявили летом в Истре

Из общего числа наибольшую долю составляют нарушения правил пожарной безопасности — сотрудники лесной охраны Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» составили 56 протоколов. На втором месте нарушения в части самовольного занятия лесных участков — привлечено к административной ответственности 53 нарушителя.

Еще один пункт нарушений, при это он занимает далеко не последнее место по количеству протоколов, — соблюдение санитарных норм, то есть захламление лесного массива мусором и отходами.

«Но здесь возникают сложности с установлением и привлечением к ответственности виновных лиц. Поэтому, к сожалению, только по каждому третьему выявленному нарушению удается составить протокол, наложить штраф и понудить виновное лицо привести в порядок замусоренный лесной участок», — пояснила начальник отдела организации лесной охраны Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Анастасия Зубахина.

Чтобы не допустить нарушений лесного законодательства, принимаются различные меры. С людьми проводят разъяснительные беседы, чтобы они знали правила. В местах, где могут произойти нарушения, устраивают патрулирование. Устанавливают шлагбаумы, чтобы машины не могли проехать в лес, и фотоловушки, чтобы фиксировать нарушителей.