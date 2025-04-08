Более 200 многоквартирных домов отремонтируют в Серпухове в 2025 году

Еженедельное совещание в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошло в муниципалитете. Обсуждался ряд вопросов, направленных на повышение уровня жизни населения.

В текущем году в городском округе по региональной программе проведут капитальный ремонт 220 многоквартирных домов. На данный момент выполнен ремонт кровли в 25 домах, еще в 18 работы продолжаются.

Залогом эффективного взаимодействия между жителями и управляющими компаниями является прямой диалог. По поручению губернатора региона половина жилого фонда Подмосковья переведут на электронный формат проведения общего собрания собственников в системе ГИС ЖКХ. Электронное голосование поможет улучшить работу управляющих компаний и повысить качество обслуживания многоквартирных домов.

Такой формат исключает возможность фальсификации подписей и итоговых протоколов, пресекает попытки мошеннических действий. Платформа, которая прошла обсуждение в Совете Федерации, обеспечивает прозрачность, достоверность и оперативность голосования.