Более 200 многоквартирных домов отремонтируют в Пушкино в 2025 году
В 2025 году в Пушкинском округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется масштабная программа капитального ремонта жилых домов. На Московском проспекте в Пушкино работы ведутся сразу на двух домах — № 19 и № 21.
На крыше дома № 21 ремонт уже близится к завершению, фасадные работы включают установку лесов, отмостку и перетирку кладки. В доме № 19 фасад готов наполовину, продолжается замена стропильной системы крыши, а также восстановление отмостки и утепление чердака.
По словам представителя генподрядчика Алексея Полоскова, жители с пониманием относятся к ремонту, особенно рады обновлению крыш, поскольку ранее часто возникали протечки, особенно на верхних этажах. Кроме того, ремонт фасадов включает замену окон в подъездах там, где это необходимо. Работы ведутся ежедневно с соблюдением «тихого часа». Параллельно с капитальным ремонтом во дворах проводят благоустройство: асфальтируют проезды, восстанавливают тротуары и ремонтируют входные группы с учетом пожеланий жителей.
Заместитель директора управляющей компании МБУ «ЖЭУ Пушкино» Александр Лесовой отметил, что все обращения и пожелания жителей учтены, что позволило ускорить проведение ремонта и привести придомовую территорию в порядок.
В соседней Ивантеевке близится к окончанию ремонт крыши дома № 14 на Центральном проезде. Жители совместно с управляющей компанией добились включения этого объекта в региональную программу. В прошлом году были завершены внутренние работы, а весной началась полная замена кровельного покрытия — с демонтажем старых слоев до плиты перекрытия. По словам руководителя подразделения УК «Держава» Светланы Эйхман, сейчас прокладывается второй слой кровли, что позволит устранить частые протечки зимой и летом.
В этом году по программе капитального ремонта в Московской области планируется обновить 207 многоквартирных домов, из них в 65 будет полностью заменена кровля. Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области при поддержке Министерства ЖКХ и Главного управления культурного наследия региона. Полный перечень объектов доступен на официальном сайте Фонда.