Более 200 многоквартирных домов отремонтируют в Пушкино в 2025 году

В 2025 году в Пушкинском округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется масштабная программа капитального ремонта жилых домов. На Московском проспекте в Пушкино работы ведутся сразу на двух домах — № 19 и № 21.

На крыше дома № 21 ремонт уже близится к завершению, фасадные работы включают установку лесов, отмостку и перетирку кладки. В доме № 19 фасад готов наполовину, продолжается замена стропильной системы крыши, а также восстановление отмостки и утепление чердака.

По словам представителя генподрядчика Алексея Полоскова, жители с пониманием относятся к ремонту, особенно рады обновлению крыш, поскольку ранее часто возникали протечки, особенно на верхних этажах. Кроме того, ремонт фасадов включает замену окон в подъездах там, где это необходимо. Работы ведутся ежедневно с соблюдением «тихого часа». Параллельно с капитальным ремонтом во дворах проводят благоустройство: асфальтируют проезды, восстанавливают тротуары и ремонтируют входные группы с учетом пожеланий жителей.

Заместитель директора управляющей компании МБУ «ЖЭУ Пушкино» Александр Лесовой отметил, что все обращения и пожелания жителей учтены, что позволило ускорить проведение ремонта и привести придомовую территорию в порядок.