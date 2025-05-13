Более 200 мероприятий ко Дню Победы прошло в Волоколамском округе

80-летие Победы в Великой Отечественной войне масштабно отметили в муниципалитете. В памятных акция, концертах, выставках и спортивных соревнованиях приняло участие свыше 10 тысяч человек.

Центральной площадкой праздника 9 мая стала городская площадь. Дань памяти павшим воинам отдали минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню. На мероприятии присутствовали депутат Госдумы Владимир Вшивцев, ветераны, офицеры, участники СВО, а также гости из Белоруссии и Киргизии.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова напомнила, что 20 декабря 1941 года советские войска вошли на эту площадь и освободили город от фашистских захватчиков. А в мае 1945 года жители Волоколамска именно здесь отметили Победу. «80-й юбилей этого великого дня объединил людей всех возрастов: волоколамцев и гостей. Даже холодная погода не помешала отметить этот исторический день вместе», — сказала Наталья Козлова.

80-й годовщине Великой Победы посвятили гала-концерт лауреатов окружного фестиваля-конкурса детского творчества «Роднички. Финалисты выступили под девизом „Нам этот мир завещано беречь!“.

На городской площади также прошла акция «Вальс Победы». Около 50 пар профессиональных танцоров и любителей закружились в вальсе в знак памяти и уважения к подвигу предков.

Праздничные мероприятия прошли 9 мая также в городском парке и парке Победы. На всех площадках с творческими номерами выступали творческие коллективы и артисты, работала полевая кухня.