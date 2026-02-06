Более 200 медиков трудоустроят в села и деревни Подмосковья в 2026 году

Врачи и средний медперсонал могут получить денежную выплату при трудоустройстве в сельской местности и поселках с населением до 50 тысяч человек. Поддержку в этом году получат 222 специалиста.

Участники программы «Земский доктор/Земский фельдшер» получают выплату в размере до 1,5 миллиона рублей. Среднему медперсоналу начисляют от 500 до 750 тысяч. Сумма поддержки зависит от удаленности населенного пункта.

В прошлом году выплаты получили 239 медиков. В этом году трудоустроят еще 222 человека. Это 195 врачей и 27 медсестер.

«Мы продолжаем привлекать медицинских специалистов на работу в отдаленные территории, чтобы повышать доступность медицины в селах и деревнях. В прошлом году в Подмосковье трудоустроились 239 „земских“ медиков, в этом ожидаем еще 222 специалиста: 195 врачей и 27 средних медицинских специалистов», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Принять участие в программе могут терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, онокологи, рентгенологи и другие медики. Для этого нужно обратиться в кадровую службу своей медорганизации.

Больше информации о поддержки враче — на сайте.