В Подмосковье побит 75-летний рекорд по осадкам: выпало треть месячной нормы

В этом году Подмосковье побило 75-летний рекорд по осадкам — в ночь на субботу выпало около трети месячной нормы. Подробности о том, как ликвидировали последствия снегопада, собрал 360.ru.

С самого утра снегоуборочная техника вышла на дороги Подмосковья, а коммунальные службы начали работать в усиленном режиме. В Раменском особое внимание уделяют уборке детских площадок, подходов к домам и остановок, а в Красногорске задействовали более 200 машин и тысячи дворников, которые очищают прогулочные дорожки и посыпают реагентами тротуары и лестницы.

«Сотрудники проводят уборку пешеходных зон, общественных пространств. Скоро переходим на детские площадки, далее произведем обработку противогололедными материалами тротуаров и общественных пространств», — прокомментировал начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» Артур Мкртчян.

В этом году столичный регион побил 75-летний рекорд по осадкам — в ночь на субботу выпало около трети месячной нормы. Из-за снегопада и риска обледенения в Московской области объявили оранжевый уровень опасности, при этом больше всего осадков выпало на севере и северо-западе региона. На этом фоне автомобилистов призвали сменить летнюю резину на зимнюю.