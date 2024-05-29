Более 200 лотов на прошлой неделе выставили на торги в Истре, Подольске и Чехове

Фото: Медиаархив Московской области

Подмосковный комитет по конкурентной политике на прошлой неделе выставил на торги 138 земельных участков. Наибольшее количество лотов зафиксировали в Подольске, Истре и Чехове.

В заявочной кампании участвуют: в городском округе Подольск — 21 лот, в Истре — 129, в Чехове — 56 лотов.

В ведомстве напомнили, что детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

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