Более 200 лифтов Подмосковья очистили от рекламы и надписей в феврале

Более 200 лифтов очистили от рекламы и надписей в Подмосковье за февраль. Работы провели силами управляющих организаций.

Устранение надписей, рисунков и рекламы в лифтах — обязанность управляющих компаний. Эта работа направлена на соблюдение чистоты и порядка в подъездах многоквартирных домов, а также создание комфортных условий для жизни, отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

«Лифт — такое же общедомовое имущество, как и подъезд, поэтому следить за его чистотой и исправностью — общая задача жильцов и коммунальных служб», — отметили в министерстве.

Сообщить о рисунках и объявлениях в лифте жители могут в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал.