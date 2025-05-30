Более 200 контейнеров для приема текстиля установили в Подмосковье с января

Ежегодно миллионы тонн одежды оказываются на свалках, где разлагаются десятки лет и загрязняют окружающую среду токсичными веществами. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что в регионе есть специальные экопункты по приему текстиля.

Из старой одежды можно сделать стройматериалы, ветошь или даже новую одежду. С начала года в Подмосковье уже собрали около тысячи тонн текстиля, а также установили более 200 новых контейнеров для его приема благодаря цифровой услуге. Всего в регионе работает свыше 1,9 тысячи баков, куда можно сдать ненужную одежду.

После того как одежду приносят в пункты сбора, ее сортируют. Одни вещи пригодны для повторного использования, другие — для переработки, а часть совсем непригодна. Натуральные ткани сортируют по цвету и типу, дезинфицируют, разрезают и превращают в волокно, из которого потом делают новую нить или ткань.

Чтобы сократить количество текстильных отходов, важно покупать вещи осознанно. Лучше выбирать качественную одежду из натуральных материалов, отдавать предпочтение классике, а не быстро проходящим трендам, правильно ухаживать за вещами — стирать при низкой температуре и вовремя ремонтировать.