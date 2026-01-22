Более 200 конькобежцев примут участие в межрегиональных соревнованиях в Коломне

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту Северо-Западного федерального округа пройдут в Коломне в январе. В них примут участие более 200 человек.

Соревнования пройдут в конькобежном центре «Коломна», рассказали в региональном Минспорте. На лед выйдут юноши и девушки от 14 до 17 лет из Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, республики Карелия и Коми, а также Санкт-Петербурга.

Первый этап соревнования прошел в декабре прошлого года. Второй состоится 22 и 23 января. Он станет отборочным к зимней спартакиаде учащихся, которая пройдет со 2 по 7 марта в Челябинске.

Итоги сезона подведут на всероссийских стартах в феврале.

Соревнования пройдут в рамках государственной программы «Спорт России».