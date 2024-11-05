Более 200 коммунальных машин вывели на уборку снега в Красногорске

В Красногорске активно ликвидировали последствия обильного снегопада. В городе была объявлена полная мобилизация сил и средств для борьбы с непогодой.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков подчеркнул важность оперативных мер в сложившейся ситуации.

На уборку улиц и дворов вышли более 200 единиц специализированной техники и свыше 1000 работников. Особое внимание уделялось расчистке входных групп, пешеходных дорожек, остановочных павильонов и подходов к социально значимым объектам. В уборке задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, экскаваторы и автосамосвалы.

Дорожные и коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей города в условиях изменяющейся погоды.

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