Более 200 килограммов картона для переработки собрали на акции в Истре

Экологическая акция прошла в лесопарке «Шишкин лес» в Истре. Волонтеры собрали более 200 килограммов картона и около трех кубометров бутылок.

Место для проведения акции было выбрано неслучайно: в лесопарке в выходные дни много посетителей. Все они любят природу и предпочитают отдыхать в чистых зеленых зонах. В акции приняло участие более 30 человек, четверо из них даже присоединились к движению «За раздельный сбор отходов».

В завершении дня эковолонтеры прочитали лекцию учащимся технолицея имени Владимира Ивановича Долгих. Они рассказали ребятам, как не вредить природе и правильно сортировать отходы. Следующая экологическая акция запланирована на август.

Напомним, на территории городского округа работают экопункты на Воскресенской площади в Истре, вблизи железнодорожной станции «Истра», в селе Рождествено и на Сиреневом бульваре в жилом комплексе «Новоснегиревский».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».