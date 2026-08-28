Более 200 кг продуктов изъяли в ходе рейдов по незаконной торговле в Солнечногорске

В Солнечногорске проверили 21 точку выносной торговли на соблюдение требований законодательства. По итогам рейдов составили 13 протоколов об административных правонарушениях и изъяли 230 кг продовольственных товаров.

Проверки провели сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации совместно с добровольной народной дружиной.

Первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик напомнил, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

С начала кампании в Солнечногорске составили 79 протоколов. Рейды проводят ежедневно, сотрудники мониторят населенные пункты и реагируют на обращения жителей.

«Уважаемые солнечногорцы, если вы заметили стихийную торговлю, продажу продуктов „с земли“ или из багажников автомобилей, сообщите об этом. Это поможет навести порядок быстрее», — обратился к жителям Кирилл Типографщик.

Сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии главы городского округа 8-800-201-67-47 или в управление потребительского рынка по номеру 8-496-263-85-47.