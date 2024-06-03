Более 200 картин 80 живописцев представили на летней выставке в Химках

Выставка Союза художников России «Подмосковная сторона» открылась в Химках. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» представили более 200 картин 80 живописцев.

Все работы объединяет тематика природных и архитектурных особенностей Московской области. Картины представлены в девяти тематических блоках: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Размышления и поиск», «Мастерская», «Лето в Подмосковье».

Выставка продлится до 21 июля. Жители и гости городского округа могут посетить выставочный комплекс «Артишок» со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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