Более 200 камней удалили из желчного пузыря пациентки в Коломне | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 11:50 Более 200 камней удалили из желчного пузыря пациентки в Коломне

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Женщина 40 лет поступила в хирургическое отделение Коломенской больницы на плановую операцию. Во время УЗИ в ее желчном пузыре обнаружили множество камней разного размера.

«Главная опасность желчнокаменной болезни заключается в том, что протекает она до поры до времени без всяких симптомов. Вот и эта находка была сделана совершенно случайно, во время ультразвукового обследования пациентки, которое она проходила из-за другого заболевания», — рассказал хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров.

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Чтобы избежать осложнений в будущем, врачи приняли решение удалить весь желчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших прокола и длилась около 40 минут.

Когда желчный пузырь извлекли, оказалось, что он целиком заполнен камнями разного размера. Хирурги насчитали более 200 штук.

Пациентка успешно перенесла операцию и уже выписана домой. Врачи напомнили, что предотвратить образование камней в желчном пузыре помогут здоровое питание и умеренная физическая активность.

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