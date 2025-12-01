Более 200 иностранцев проверили на соблюдение миграционного закона в Балашихе

В микрорайонах Железнодорожный и 1 Мая городского округа Балашиха прошли комплексные профилактические мероприятия по проверке общественных территорий и контролю за соблюдением миграционного законодательства. Оперативные мероприятия были проведены управлением по вопросам миграции Главного управления МВД России по Московской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром», с участием Народной дружины и сотрудников управления территориальной безопасности администрации Балашихи.

В ходе рейда задержано 230 иностранных гражданина, среди которых — граждане Ганы, Гамбии и Туниса. По итогам проверки 28 нарушителям грозят штрафы и выдворение из страны. Двум иностранным гражданам, как установлено, присвоен статус лиц, находящихся в Реестре контролируемых лиц.

Кроме того, 142 проверенным лицам в возрасте от 18 до 65 лет доведена информация о возможности заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Народная дружина Балашихи за текущий год пресекла 66 противоправных действий и совместно с полицией отработала 45 мероприятий, направленных на противодействие нелегальной миграции; всего проверено 862 иностранных гражданина.