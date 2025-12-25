Более 200 газовых сетей включили в реестр бесхозных объектов в Истре

Муниципальный округ прямо сейчас принимает участие в масштабной региональной программе по консолидации газораспределительных сетей, в том числе бесхозяйных газопроводов на территории Московской области. На данный момент на территории округа выявлены и включены в реестр 206 бесхозяйных объектов газового хозяйства, общей протяженностью почти 109 километров.

Ранее в 2024–2025 годах в муниципальную собственность уже были оформлены 32 газопровода, протяженностью порядка 50 километров, еще 58 объектов, протяженность которых составляет 14 километров, уже поставлены на государственный кадастровый учет. А еще по 62 направлены исковые заявления для признания права муниципальной собственность

В следующем 2026 году эта работа будет продолжена. Специалистам администрации предстоит оформить еще 110 газопроводов, общей протяженностью более 30 километров.