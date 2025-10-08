Более 200 фонтанов подготовят к зиме в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Подмосковные фонтаны завершили свою работу. С начала октября специалисты приступили к подготовке 225 конструкций к холодам. Сейчас они проводят промывание оборудования, демонтаж и консервацию, сообщили в министерстве по содержанию территорий.

Сначала фонтаны отключают от питания и проводят осушение. Затем рабочие приступают к ручной мойке их чаш и декоративных элементов для устранения налета и мусора.

Из подводящих трубопроводов удаляют остатки воды с помощью продувки сжатым воздухом. Этот этап позволяет исключить риск разрыва зимой.

В конце специалисты снимают уязвимое оборудование (насосы и светильники), а осушенные фонтаны укрывают щитами от снега, льда и мусора.

В ведомстве подчеркивают, что весь этот комплекс работ позволяет защитить инженерные системы от разрушения. Благодаря правильно проведенной консервации весной фонтаны вновь смогут радовать жителей своей красотой.